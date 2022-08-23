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Son dakika haber | İznik Gölü'ndeki yangın söndürüldü

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Son dakika haber | İznik Gölü'ndeki yangın söndürüldü

Son dakika haberi... İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangınada 7 dönümlük sazlık alan kül oldu. İznik Gölü'ndeki yangına Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

(Musa Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İznik Gölü Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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