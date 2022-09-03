Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu tır sürücüsü ağır yaralandı. Kaza İznik- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü tır, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine 1 itfaiye aracı, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır şoförü 112 ekipleri tarafından İznik devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenişehir Bursa 3. Sayfa Haberler

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