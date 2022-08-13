Haber : Bursa haberleri... Bursa'da polis ekiplerince 'Huzur' denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri... Bursa'da polis ekiplerince 'Huzur' denetimi yapıldı

 - Güncelleme:

Bursa haber: Bursa'da polis ekiplerince 'Huzur' denetimi yapıldı Bursa'da 'Huzur Operasyonu' çerçevesinde polis ekiplerince gece uygulaması yapıldı.

Bursa'da polis ekiplerince 'Huzur' denetimi yapıldı

BURSA - Bursa'da 'Huzur Operasyonu' çerçevesinde polis ekiplerince gece uygulaması yapıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği,, İlçe Devriye, Asayiş Şube, Narkotik şube ve Kom Şube ekiplerince Yıldırım İlçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında tekel bayii ve umuma açık alkollü mekanlar denetlendi. Uygulamada 55 iş yeri denetlenirken, 1 tekel bayinin bodrum katında alkol servis edildiği için işlem yapıldı. Denetlemelerde 297 kişinin ise kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title