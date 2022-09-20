Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Gelen Bursa haberine göre Bursa'da patenli genç anayolda motosiklete tutunarak ilerledi.

Bursa'da patenli genç anayolda motosiklete tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç gideceği yere daha hızlı şekilde gitmek için motosiklete tutunarak ilerledi. Bir süre canını hiçe sayarak giden genç, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Öte yandan diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi canını hiçe sayarak açık kasa kamyonet aracın kasasında bulunan yükün üzerinde seyretti.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title