Son dakika haber... Bursa'da özel yat alev alev yandı... O anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri
Bir son dakika haberine göre Bursa'da özel yat alev alev yandı.
Bursa'da özel yat alev alev yandı... O anlar kamerada
BURSA - Bursa'da özel yatta patlama sonrasında yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yat kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesine bağlı Kumla İskelesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iskelede duran özel yatta henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan yatı gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, özel yat kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa