Bursa haberleri | Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa 3. sayfa haberine göre Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan sitenin bahçesinden motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan sitenin bahçesinden motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Maske takan hırsız, polis ekiplerince aranıyor. Olay Hamidiye mahallesi 1. Kutlu sokakta bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Hayrettin Bozkurt, 16 APV 231 plakalı motosikletini sitenin bahçesine park edip evine gitti. Sabah 06.30 sıralarında sitenin bahçesine giren maskeli ve şapkalı şüpheli, incelemede bulundu. Motosikleti gözüne kestiren şüpheli, kilidini açamayınca Bozkurt'un motosikletine yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti eliyle alıp sürükleyerek siteden çıkardı ve uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalma anları sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan Bozkurt, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını tespit edip,polise haber verdi. Polis güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi arıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan Motosiklet Hamidiye İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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