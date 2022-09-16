Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı

Bursa haber: Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki TOKİi inşaatında hafriyat yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki TOKİi inşaatında hafriyat yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde TOKİ 3.Etap inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Sesleri duyanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhaneli Bursa 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title