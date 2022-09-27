Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da güneşle bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
3. Sayfa Haberleri
Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'da güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu.
Bursa'da güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu.
Bursalılar sabahın ilk ışıklarında güneş ile bulutların muhteşem uyumuyla birlikte güne uyandı. Kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa