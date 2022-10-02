Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da bağ evine dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa'da bağ evine dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı. Komşuların gelen sesler üzerine jandarmaya haber vermesi sonucu yakalanan hırsızların araçlarında, hırsızlık yapmak için kullandıkları malzemeler ve bağ evinden yükledikleri eşyalar yakalandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bir süredir hırsızların mesken tuttuğu bağ evinde akşam saatlerinde sesler gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarmanın olay yerine gelmesi üzerine suçüstü yakalanan Evren K. ve Serkan B.'nin araçlarında 1 adet araç yakıt deposu, 10 adet demir profil, 5 adet pencere, metal kesme makinesi, şarjlı matkap, tornavida ve balyoz ele geçirildi. Şüphelilerin aynı zamanda metalleri kestiği, araçlarına yüklemek için hazırlık yaptığı görüldü. Sorgulama sonucunda Servet B. ve Evren K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bundan 1 ay önce tekrar hırsız yakaladığını belirten bağ evi sahibi T.D., "Buraya gelen hırsızlardan artık bıktım. Evimin çatısını, balkondaki profil demirlerini, demir sürgülü kapıyı, traktörüme koyduğum 100 litre mazotumu çaldılar. Burada duvarlarımı balyozla yıkıp içindeki demirleri almaya çalışmışlar. Evimin kapısını ve camlarını dahi çalmışlar" diyerek, toplam zararının 500 bin liradan fazla olduğunu belitti.

Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 1 adet araç yakıt deposu, 10 adet demir profil ve 5 adet pencere sahibine teslim edilirken, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA