Bursa haber... Bursa'da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Bursa gelişmesine göre - Bursa'da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı Bursa'da oynanan amatör lig maçı sonrası ev sahibi takım taraftarları karşı takım servisine saldırıp zarar verdi. - Bursa'da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı BURSA - Bursa'da oynanan amatör lig maçı sonrası ev sahibi takım taraftarları karşı takım servisine saldırıp zarar verdi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Bursa Amatör Küme takımlarından Soğukkuyu Spor Kulübü ile Körfez Spor Kulübü arasında oynanan maç sonrası kavga çıktı. Ev sahibi takım tarafları karşı takım servisine tekme ve yumruklarla saldırarak zarar verdi. Gerginlik misafir takım taraftarlarını taşıyan minibüs şoförünün hızla uzaklaşmasıyla sona ererken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk Bursa kavga 3. Sayfa Yerel Haberler

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