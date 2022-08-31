Bursa haber! Bursa'da altgeçitler suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı 3. Sayfa Haberleri Bursa haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle altgeçitler suyla doldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle altgeçitler suyla doldu. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken bazı vatandaşlarda canlarını tehlikeye atarak anayolu kullanarak yolun karşısına geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında Bursa'da öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur suyu nedeniyle altgeçitler adete havuza dönerken vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Canlarını tehlikeye atan bazı vatandaşlar ise anayoldan karşıya geçti. Vatandaşlar bu durum karşısında Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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