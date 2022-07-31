Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa haberleri: Bursa'da 'Huzur Operasyonu' çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

 - Güncelleme:

Bursa'da 'Huzur Operasyonu' çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 8 iş yerine işlem yapılırken, yapılan trafik uygulamasında ise 9 araca 9 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği, Narkotik şube müdürlüğü, Trafik şube müdürlüğü ve Yunus timlerinin de katılımıyla Mudanya İlçesinde 120 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 120 araç denetlenirken, araç içerisinde aranması olan bir kişi ve 1 alkollü sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 9 araca 9.850 TL idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde 380 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 20 iş yeri denetlenirken 8 iş yerine işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title