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Bursa 3. sayfa: Bursa Teknik Üniversitesi'nde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa: Bursa Teknik Üniversitesi'nde yangın paniği

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa Teknik Üniversitesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Teknik Üniversitesi binasının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Üniversitenin kapalı olması ise olması muhtemel bir paniği önledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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