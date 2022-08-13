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Bursa 3. sayfa: Bursa polisi motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor

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Bursa 3. sayfa: Bursa polisi motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor

Bursa habere göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro ekipleri son günlerde motosiklet ve akülü bisikletlere dadanan hırsızları tek tek yakalayarak adalete teslim etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro ekipleri son günlerde motosiklet ve akülü bisikletlere dadanan hırsızları tek tek yakalayarak adalete teslim etti.

Mudanya ve çevresinde meydana gelen motosiklet olaylarının artmasının ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği zanlıları tespit ederek 6 farklı olayın failini yakaladı.

3 farklı hırsızlık olayına karışan C.S.'nin iki adet elektrikli bisiklet ile depodan hurda malzemeleri çaldığı tespit edildi. 6 farklı hırsızlık olayına karışan S.G.'nin iki adet elektrikli bisiklet, bir adet ATV motor, bir adet motosiklet, ile iki farklı otodan akü çaldığı tespit edildi. 2 farklı hırsızlık olayına karışan B.V ve Ö.G.'nin bir adet elektrikli bisiklet ile bir adet motosiklet çaldığı tespit edildi. 2 farklı hırsızlık olayına karışan O.A. ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen S.T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine konuldu. Hırsızlık olaylarına karışan O.A. ve S.T hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyarıda bulunarak, özellikle yaz aylarında elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Asayiş Büro Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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