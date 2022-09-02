Bursa haberleri... Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa haber: - Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. - Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu tır sürücüsü ağır yaralandı. Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. inşaat malzemesi yüklü tır, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine 1 itfaiye aracı, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır şöförü 112 ekipleri tarafından İznik devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay Bursa 3. Sayfa Haberler

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