Bursa 3. sayfa: Bursa'da polis ekiplerince takip edilen araçtan uyuşturucu çıktı

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Birinin 32 diğerinin 4 sabıka kaydı bulunan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi, Hacivat Mahallesi'nde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince takip edilen otomobil yol üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ekipler, 420 gram sentetik Cannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan F.D.'nin 32, S.D.'nin ise 4 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilecek. - BURSA