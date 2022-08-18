Son dakika 3. sayfa: Motosiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
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Son dakika haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı.
Motosiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
BURSA - Bursa'da meydana gelen kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda taraflar daha sonrasında dağıldı.
O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa