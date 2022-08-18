Son dakika 3. sayfa: Motosiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü BURSA - Bursa'da meydana gelen kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Bursa'nın Gürsu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki sürücü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulununca ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda taraflar daha sonrasında dağıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur Motosiklet 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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