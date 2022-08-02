Bursa 3. sayfa: Bursa'da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar ettiBursa'nın Gürsu ilçesinde kavga ettiği ev sahibini rehin alan kiracı olaya müdahale eden bir polis memuruna pompalı tüfek ile ateş edip yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Bursa'da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan Kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti Bursa'nın Gürsu ilçesinde kavga ettiği ev sahibini rehin alan kiracı olaya müdahale eden bir polis memuruna pompalı tüfek ile ateş edip yaraladıktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa kiracı Bursa 3. Sayfa Haberler

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