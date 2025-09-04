Burs Arayan Öğrenciler Dolandırıcılara Dikkat!

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, burs arayışı telaşı yaşayan öğrencilerin kötü niyetli kişilerce dolandırılma riski bulunduğunu belirten Avukat Serkan Ayaz, aileleri ve öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayaz, "Kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar" dedi.

"Burs vaadiyle ağlarına düşüyorlar"

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından durumu iyi olmayan öğrencilerin burs arayışına girdiğini belirten Avukat Serkan Ayaz, "Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı ancak kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Şöyle ki, gerek topladıkları CV'lerle kişisel verilerine ulaşıp gerekse IBAN bilgilerini alarak ya da CV'lerine ekledikleri fotoğrafları pornografik ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçlara ulaştırabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"3 yıldan 10 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılanabilirler"

Burs arayan öğrencilere çağrıda bulunan Serkan Ayaz, "Burada öğrencilerimize uyarımız, kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemeleri; kendilerini burs verdiğini iddia eden vakıf, dernek olarak tanıtan kişilere doğrudan itibar etmemelerini öneriyoruz. Zira bunun sonucunda, bir yıldan 3 yıla kadar basit dolandırıcılıktan yahut 3 yıldan 10 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılamayla karşı karşıya kalabilirler o yüzden çocuklarımızın durumundan faydalanmak isteyen kişilere fırsat vermememiz gerekiyor" diye konuştu.

"E-Devlet'i bile taklit edebiliyorlar"

Dolandırıcıların çeşitli yöntemler kullandığını söyleyen Ayaz, "Çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet'i bile bizzat taklit edebiliyorlar, o yüzden kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Uzantısı örneğin "gov.tr" yerine ".com.tr" yapabilirler. Unvanını bile birebir, hatta logosunu bile birebir kopyalayabiliyorlar" diyerek uyarıda bulundu.

"Yapay Zekayla yapılabilecekler sınır tanımaz hale geldi"

Yapay zeka ile birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin daha tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Ayaz, "Artık yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte, dolandırıcılık yöntemleri akıl almaz, sınır tanımaz bir boyuta ulaştı. Haberlerde dahi 'ceza profesörü dolandırıldı', 'bilişim uzmanı dolandırıldı' diye çeşitli haberleri siz de okuyorsunuzdur. Bu yüzden yapay zekayla neler yapılabileceği artık sınır tanımaz bir hale geldi. Gün geçmiyor ki daha ileri seviyelere ulaşmasın. Bu nedenle çocuklarımızın özellikle bilgisinden emin olduğu kişilerden ya da ailesinden yardım alarak başvurularını yapmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA