Büro Memur-Sen, Merasim Sokak şehitlerini andı

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), 9 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında şehit olanlar için bir anma töreni düzenledi.

Büro Memur-Sen tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde, Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan asker ve vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Merasim Sokak'taki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın konuşmasının ardından karanfillerin bırakılması sonrası ve okunan Kur'an-ı Kerim ile tören sona erdi.

"Terör örgütü PKK ve onun taşeron uzantıları bu sokağı kana buladı"

9 yıl önce burada asker, sivil ayrımı yapmadan düzenlenen bu saldırının, terörün bir kutsalı olmadığını gösterdiğini belirten Yazgan, "Bu sokak tarihin en alçak, en menfur, en vicdansız saldırılarından birisine şahitlik etti. Yıllardır ülkemizin bölünmesi için her türlü eylemi kendisine mubah gören, bu uğurda çocuk, kadın, sivil, güvenlik güçleri ayrımı yapmadan toplumun her kesimine saldırmaktan, katletmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK ve onun taşeron uzantıları bu sokağı kana buladı" dedi.

"Düzenleyenler ve işbirlikçileri yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmıştır"

Terör saldırısının mesai bitiminde, genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarında görev yapan askeri ve sivil personeli taşıyan servis araçlarına bombalı araçlarla gerçekleştirildiğini hatırlatan Yazgan, "29 vatandaşımız şehit olurken, 75 vatandaşımız da yaralandı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz her zaman olduğu gibi, bu terör saldırısı karşısında dimdik durmuş, terörün bölücü amacına hizmet etmemiş, hep birlikte terörü lanetlemiştir. Söz konusu saldırıyı düzenleyenler ve işbirlikçileri yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmıştır. Bu örgütün yurt dışındaki uzantılarına karşı mücadelemiz de sürmekte, kökleri kazınmaya devam edilmektedir. Bu mücadelede kayıtsız şartsız hükümetimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Terör saldırısında şehit düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli Meryem Yılmaz Türk'ün oğlu Berk Yılmaz Türk, "Aradan dokuz yıl geçti. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de bizi unutmuyor. Her yıl da burada yapılan törenlerle bizi daha da onore ediyorlar. Sağ olsun derneklerimiz burada acımızı paylaşmaya, yanımızda olmaya çalışıyorlar. O günden bugüne hiçbir şekilde acımızı dinmedi, mücadelemiz devam ediyor. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, gerek devletimizin diğer organları azim ve kararlılıkla bu mücadeleye devam ediyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devletimiz eminim ki onların hakkından gelecektir. Devletimize, askerimize güveniyorum. Hiçbirinin zaten yanında kalmadı, hepsi bir şekilde cezasını çekti. Çekmeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı. - ANKARA