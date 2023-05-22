Burkina Faso'da saldırı: 15 ölü

Burkina Faso'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun Kompienga kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. Mali sınırı yakınlarında geçtiğimiz hafta Perşembe günü meydana gelen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin kuzeyindeki Ouahigouya kasabasında ise 20 Nisan'da askeri üniformalı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda en az 60 sivil ölmüştü. - OUAGADOUGOU