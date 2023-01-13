Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 ölü 3. Sayfa Haberleri Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Burkina Faso'nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Burkina Faso, 2015'ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. - OUAGADOUGOU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Burkina Faso 3. Sayfa Haberler

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