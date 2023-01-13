Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 ölü
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Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso'nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Burkina Faso, 2015'ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. - OUAGADOUGOU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa