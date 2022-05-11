Burhaniye'de silinen yaya çizgileri vatandaşları tedirgin etti - Haberler

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Burhaniye'de silinen yaya çizgileri vatandaşları tedirgin etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye'de silinen yaya çizgileri vatandaşları tedirgin etti

Burhaniye ilçesinde bazı cadde ve kavşaklardaki yaya geçidi çizgilerinin silinmiş olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Burhaniye ilçesinde bazı cadde ve kavşaklardaki yaya geçidi çizgilerinin silinmiş olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerden bu alanlardaki çizgilerin boyanarak yenilenmesini talep ederken "Kırmızı Çizgi" uygulamasını da hatırlattı. Yaya geçitlerindeki çizgilerin silinmiş olmasının sürücülerin görüş mesafesini de sınırlayabileceğini belirten vatandaşlar, "İçişleri Bakanlığı bir kampanya başlatarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Ancak ilçemizin en işlek caddelerinden biri olan Hürriyet Caddesi başta olmak üzere, bazı cadde ve kavşaklarda yaya geçidi çizgileri silinme noktasına gelmiş durumda. Çizgilerin bu denli silinmiş olması biz yayalar kadar sürücüleri de olumsuz etkiliyor. Özellikle Hürriyet Caddesindeki çizgilerin hepsi bilinmiş durumdu. Bu geçitlerin boyanmasını, kırmızı çizgilerin de çekilmesini talep ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Hürriyet, 3. Sayfa, Haberler

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