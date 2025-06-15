Burhaniye'de Ot Yangınları Artış Gösterdi

Burhaniye'de yaz ayları ile birlikte ot yangınlarının sayısı arttı.

Burhaniye'de son günlerde ot yangınlarının sayıları arttı. Dün, Orjan Tatil Sitesi yakınında çıkan orman yangınına yangın sündürme helikopteri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Ören Mahallesinde Altınyol Caddesindeki Orient Tatil Koyunun bitişiğinde çıkan ot yangınında bazı ağaçlar da zarar gördü. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden sündürülürken, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü. - BALIKESİR