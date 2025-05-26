Burhaniye'de Ot Yangını Korkuttu

Burhaniye'de Ot Yangını Korkuttu
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yol kenarında meydana gelen ot yangını, vatandaşlar tarafından hızla söndürüldü. Yangının büyümesi, meyve ağaçlarını tehdit ediyordu. Yetkililer, kuruyan otların yangın tehlikesini artırdığını belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kızıklı yolunda meydana gelen ot yangını korkuttu.

Burhaniye Kızıklı yolunda Börülceköy mezarlığı karşısında çıkan ot yangını çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Yol kenarındaki kuru otlar tutuşurken, yan rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yoldan geçen bir vatandaş itfaiyeye telefon ederken, meyve ağaçlarını tehdit eden ot yangını vatandaşlar tarafından itfaiye gelmeden söndürüldü.

Kuruyan otların yangın tehlikesini artırdığını kaydeden Mustafa Karabıyık, "Yoldan geçerken yangına şahit olduk. Yangın otlu bir bahçeye sıçramış olsa ağaçlar zarar görürdü. Yangın, vatandaşlarında yardımı ile büyümeden söndürüldü. Yangına karşı dikkatli olmak lazım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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