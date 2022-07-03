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Burhaniye'de ot yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye'de ot yangını korkuttu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını, mahalleyi duman altında bırakırken paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını, mahalleyi duman altında bırakırken paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Ayaklı mevkiinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü. Aşırı duman Ören Mahallesi'ni duman altında bıraktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ile orman ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ören Mahallesi Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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