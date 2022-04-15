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Burhaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

BURHANİYE, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Güven Kule mevkiinde çıkan yangında 1,5 dekarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi yakınındaki ormanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Orman İşletme Şefliğini aradı. Kısa sürede yangın mahalline giden ekipler 2 arazöz ve 15 işçi ile yangına müdahale etti. Örtü yangını şeklinde devam yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, 1,5 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yörede rüzgarın olmamasının yangına müdahaleyi kolaylaştırdığı kaydedildi. - BALIKESİR

Burhaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Burhaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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