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Burhaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Avunduk mevkiinde tahmini yıldırım kaynaklı iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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