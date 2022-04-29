Burhaniye'de, cezaevleri ilçe güvenlik değerlendirme toplantısı - Haberler

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Burhaniye'de, cezaevleri ilçe güvenlik değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye'de, cezaevleri ilçe güvenlik değerlendirme toplantısı

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında cezaevleri ile ilgili güvenlik konularının görüşüldüğü güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında cezaevleri ile ilgili güvenlik konularının görüşüldüğü güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda; cezaevleri güzergahları personelini taşıyan servis araçları, cezaevi bölgesinde devriye planlanması, yol güzergahındaki merkezlerin kontrolü yapılması, Cezaevi yol güzergahlarının ışıklandırılması gibi konular görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yrd. Tamer Midilli, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı J. Yzb. Ahmet Çağdaş Ak, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Dnz. Astsb. Kd. Bçvş. Berkan Başaran, Kapalı Cezaevi Müdürü Nuri Ünal, UEDAŞ Şefi Mehmet Yener ve diğer yetkililer katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaymakamlık, İlyas Memiş, Jandarma, Cezaevi, 3. Sayfa, Haberler

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