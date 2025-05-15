Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangın paniği

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangın paniği
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Yeşilova ilçesi Kavak köyünde bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Kavak köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yeşilova ilçesi Kavak köyünde Musa Uysal'a ait evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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