Burdur TOBB Anadolu Lisesi Çoksesli Korosu Ödüllerle Dönüyor

Burdur TOBB Anadolu Lisesi Çoksesli Korosu, Müzik Öğretmeni Nebihan Onaç yönetiminde katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle büyük bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen 10. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali ve Denizli'de gerçekleşen 4. Korofest Denizli Korolar Festivalinde sahne alan koro, toplamda dört önemli ödül kazandı.

İstanbul'da iki prestijli ödül

8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde sahne alan TOBB Anadolu Lisesi Çoksesli Korosu, 96 koro arasından sıyrılarak, festivalin prestijli ödüllerinden Müzikalitede Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Ayrıca, değerlendirme kurulunun yalnızca 11 koroya layık gördüğü özel ödüllerden biri olan "Mete Sakpınar Jüri Özel Ödülü" de Burdur ekibine verildi. Koronun ses uyumu, yorum gücü ve sahne hakimiyeti uluslararası düzeyde takdir toplarken, Burdur'u başarıyla temsil etmenin gururu yaşandı.

Denizli'de de çifte başarı

14-16 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilen 4. Korofest Denizli Korolar Festivaline de katılan Burdur TOBB Anadolu Lisesi Çoksesli Korosu, burada da Entonasyon Ödülü ve Homojenlik ve Koro Tınısı Ödülü olmak üzere iki ödül birden kazandı. Zengin repertuvarı ve yüksek düzeyde sahne performansı ile değerlendirme kurulundan tam not alan koro, hem jüriden hem de seyircilerden büyük alkış topladı.

Final konseri 11 Haziran'da

Yıl boyunca birçok etkinlikte sahne alarak hem okulunu hem de Burdur'u temsil eden TOBB Anadolu Lisesi Çoksesli Korosu, eğitim-öğretim yılını 11 Haziran'da düzenlenecek olan "Seslerle Yarına – Burdur Okul Koroları Buluşması" etkinliğindeki final konseriyle tamamlayacak. - BURDUR