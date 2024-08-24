Burdur Otogarında Midibüs Kazası: 15 Kişi Yaralandı

Burdur otogarına girmek üzere Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüs iddialara göre freni patladığı için virajı dönemeyip üst yoldan otogar içine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. 18 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen Burdur Egemen Turizme ait 15 SA 379 plakalı midibüs iddiaya göre, otogara girmek için döndüğü esnada virajda freni tutmayınca üst yoldan otogar içerisine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR