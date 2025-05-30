Burdur-Isparta Karayolunda Kamyonun Çarptığı Kadın Yaralandı

Burdur- Isparta karayolunda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Burdur-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. (43) idaresindeki 15 EJ 478 plakalı kamyon, seyir halindeyken, bariyerlerin üzerinden atlayıp yolun geçmeye çalışan Saime G. (68) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Saime G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saime G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaya Saime G.'nin, taşıt yolu bitişiğinde yaya yolu veya banket bulunmasına rağmen taşıt yolunu kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edildi. Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR