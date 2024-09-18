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Burdur-Isparta Karayolunda Devrilen Araç Sürücüsü Olay Yerini Terk Etti

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Burdur-Isparta karayolunda virajdan dönerken bordür taşına çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur- Isparta karayolunda virajdan dönerken yol kenarında bulunan bordür taşının üzerine çıkan otomobil devrilirken sürücü aracı bırakıp olay yerini terk etti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Burdur- Isparta Karayolu Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü bilinmeyen 35 AGV 469 plakalı Volkswagen marka otomobil Eski Antalya Caddesi üzerinden Burdur Isparta karayoluna çıkıp Antalya kavşağına dönmek istediği esnada kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşının üzerine çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerini terk ettiğini belirledi. Kaza sonrası inceleme başlatılırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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