Burdur İl Jandarma Komutanlığı 2023 Yılında Binlerce Şüpheliyi Yakaladı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılı genelinde meydana gelen olaylarda 3 bin 678 şüpheli şahıs yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 848 asayiş olayında 2 bin 051 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 894 bin 944 şahıs sorgulamasından bin 627 aranan şahıs, 665 bin 472 araç sorgulamasından 71 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; adli makamlar tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslardan; ifadesinin alınmasına yönelik 187 şahıs, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 325 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs ile 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs olmak üzere toplam 546 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 359'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR