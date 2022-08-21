Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı...Otomobil, sürücünün üzerinden böyle geçti 3. Sayfa Haberleri Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı. Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı...Otomobil, sürücünün üzerinden böyle geçti Motosiklet ve otomobil kavşakta çarpıştı Burdur'da kavşak üzerindeki kazalar kamerada BURDUR - Burdur'da kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi Kameraları'na yansıdı. Burdur'da farklı kavşaklarda farklı zamanlarda meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Sistemi Kameralarına yansıdı. İlk kazada kavşak üzerinde hafif ticari araç ile kuryenin kullandığı motosikletin çarpıştığı görüldü. İkinci kazda ise yine kavşak üzerinde iki otomobil süratle çarpıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Burdur 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı...Otomobil, sürücünün üzerinden böyle geçti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.