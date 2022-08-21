Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı...Otomobil, sürücünün üzerinden böyle geçti
3. Sayfa Haberleri
Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı.
Motosikletli sürücü çarpıştığı aracın altında kaldı...Otomobil, sürücünün üzerinden böyle geçti
Motosiklet ve otomobil kavşakta çarpıştı
Burdur'da kavşak üzerindeki kazalar kamerada
BURDUR - Burdur'da kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi Kameraları'na yansıdı.
Burdur'da farklı kavşaklarda farklı zamanlarda meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Sistemi Kameralarına yansıdı. İlk kazada kavşak üzerinde hafif ticari araç ile kuryenin kullandığı motosikletin çarpıştığı görüldü. İkinci kazda ise yine kavşak üzerinde iki otomobil süratle çarpıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa