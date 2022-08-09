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Burdur haberleri: Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

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Burdur haberleri: Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Burdur haberleri... Burdur'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmada A.K.B. ve A.G. isimli şahısların Burdur'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan fiziki takip sonucunda Bucak ilçesi Bucak-Antalya karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan A.K.B. ve A.G. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 5 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan A.K.B. ve A.G. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Burdur 3. Sayfa Haberler

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