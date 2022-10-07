Burdur haberi! Kemer'de okul servisleri denetlendi 3. Sayfa Haberleri Burdur haberi... Kemer Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kemer Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Kemer Belediyesi'nin sorumluluğunda olan okul servis araçlarının okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Toplam 15 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmayan 5 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kemer Belediyesi 3. Sayfa Haberler

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