Burdur haber | Burdur'da seraya uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur 3. sayfa haberine göre Burdur'da narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde bir seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Burdur'da narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde bir seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor. Bir seraya düzenlenen operasyonda 52 kök Hint keneviri, 194,22 gram esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Sera sahibi A.A. ve S.A. isimli şahıslar hakkında; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '2313 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçları çerçevesinde tahkikat başlatıldı. A.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

S.A. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - BURDUR