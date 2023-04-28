Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde korkutan yangın

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Şeker Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prizde unutulan elektrikli ısıtıcının alev almasıyla başlayan yangını gören personelin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken odada maddi hasar oluştu.

Çevrede panik oluşurken yaralan kimsenin olmadı. - BURDUR