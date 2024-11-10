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Burdur-Fethiye Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Burdur-Fethiye karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada üç araç çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Fethiye karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada üç araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Burdur istikametine seyreden 34 FGU 221 plakalı Honda marka otomobil, 15 AAR 961 plakalı otomobil ve 15 DG 750 plakalı Ford hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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