ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
5 ilimizde eğitime kar arası

5 ilimizde eğitime kar arası
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Burdur-Fethiye Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Fethiye karayolunda otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Burdur- Fethiye karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı ilçesinden Burdur istikametine seyir halinde olan Deniz Y. (41) idaresindeki 68 KT 153 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Hacılar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif Y. (39) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

FIFA'dan devrim gibi karar
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
img

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.