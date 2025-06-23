Burdur-Fethiye Karayolunda Kaza: 4 Yaralı

Burdur- Fethiye karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkez Akyaka köyü Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ummuhan D.B. (45) idaresindeki 32 DP 766 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Ali Ö. (64) idaresindeki 20 ZK 623 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ummuhan D.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Beril B.(17) ve otomobil sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kadın Ö. (70) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR