Üye Girişi
Haberler

Burdur-Fethiye Karayolunda Domates Yüklü Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Fethiye karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan domates yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe kapanmıştır.

Burdur- Fethiye karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan domates yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.10 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Suludere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Meftuni C. (49) idaresindeki 06 BAR 36 plakalı tır lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Meftuni C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen ve yolun tek şeridinin kapanmasına neden olan tır ise yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yoldan kaldırılırken Meftuni C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye burdur Ulaşım Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Kupa kim kazandı (UEFA)? Real Madrid Atalanta kaç kaç bitti ÖZET ve GOLLER izle! Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi, ŞİFRESİZ Mİ? TRT Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı 2024? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı? SÜPER KUPA CANLI izle! 2024 UEFA Süper Kupa maç izleme linki var mı? TRT 1 CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maç izleme linki! REAL MADRİD-ATALANTA CANLI izle! 14 Ağustos Real Madrid Atalanta maçı nasıl izlenir?
title