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Burdur-Fethiye Kara Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Burdur-Fethiye Kara Yolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Burdur-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Burdur- Fethiye kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur merkez Çendik köyü Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çendik köyü içerisinden anayola çıkan Fettullah T. (78) idaresindeki 20 AJP 727 plakalı otomobil ile Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ali P. (50) idaresindeki 15 NT 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Fettullah T., Ali P. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ali M.O. (16), Turan F. (40), Zeynep F. (7), Emre C. (11), Emine A. (44) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Fethiye Olaylar Ulaşım trafik burdur Yaşam Kaza

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