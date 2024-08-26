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Burdur-Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde kaza: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Burdur-Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur- Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suludere köyü içerisinden anayola çıkıp karşı şeride geçerek Burdur istikametine dönmek isteyen Süleyman Ö. (82) idaresindeki 15 DU 300 plakalı Mercedes marka otomobil ile Fethiye istikametinden Burdur istikametine gitmekte olan Alican B. (34) idaresindeki 34 FOL 991 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ve 34 FOL 991 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yasemin B. (41), Ali A.B. (5), Seda E.B. (33) ve Arda B. (1) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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