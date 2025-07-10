Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden Taraflı Bilgilendirme İddialarına Yanıt

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, bazı basın-yayın organlarında yer alan "taraflı bilgilendirme" iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, hiçbir basın mensubuna ayrıcalık tanınmadığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Temmuz günü bazı basın-yayın organlarında yer alan "Kayıp baba-kız buluşması" başlıklı habere ve Bucak ilçesindeki drift kazasına ilişkin çıkan iddialara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, "Burdur il merkezi ve Bucak dahil tüm ilçelerde kamuoyuna sunulacak değerdeki olaylar, faaliyetler ve uygulamalar yetkili mercilerin onayı alınarak, doğru ve tarafsız bir şekilde tüm yerel ve ulusal basın mensuplarıyla paylaşılmaktadır" denildi.

Kayıp baba-kız ve drift kazası haberi açıklığa kavuştu

Açıklamanın devamında, bahsi geçen "Kayıp baba-kız buluşması" başlıklı haberin Emniyet Müdürlüğü'nce değil, vatandaşlar ve yerel basın çalışanları arasındaki bilgi paylaşımı sonucu hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca aynı gün Bucak ilçesinde bir sürücünün drift yapması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ve olayla ilgili bilgilendirmenin Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi

Bazı yayın organlarında dile getirilen, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "bazı basın kuruluşlarına taraflı haber ve görüntü verdiği" iddialarının ise gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, Burdur Emniyeti'nin şeffaflık ve tarafsızlık ilkesiyle hareket ettiği vurgulanarak, "Basınımıza eşit mesafedeyiz, bilgilendirme faaliyetlerimiz ayrım gözetmeden sürecektir" denildi. - BURDUR