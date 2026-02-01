Burdur'da meydana gelen kaza için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da meydana gelen kaza için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa