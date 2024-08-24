Burdur'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Dutalan köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken havadan da 1 helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altın alınarak söndürüldü. - BURDUR