Burdur'da yeni yıl öncesi kaçak alkol ve silah ele geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yürütülen operasyonda kaçak alkol ve silah ele geçirirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölhisar ilçesi, Elmalıyurt köyünde yapılan operasyonda S.T. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 3 litre sahte rakı, 10 litre etil alkol, 7 adet alkol aroması, 15 adet boş alkol şişesi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 53 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
